Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Ерулан Жамаубаев назначен ответсекретарем Министерства финансов, передает Kazakhstan Today.
"Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Также распоряжением президента Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности ответственного секретаря Минфина.
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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства