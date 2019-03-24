Астана. 23 марта. Kazakhstan Today - Погибшего в Атырау при спасении женщины полицейского представят к госнаграде, передает Kazakhstan Today.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выразил соболезнование семье сотрудника полиции Шалхара Кошкинбаевича Акымгалиева. Погибший при спасении тонущей женщины сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев будет представлен к государственной награде посмертно", - сообщила пресс-служба МВД РК.

Кроме этого, семье Акымгалиева будет оказана материальная помощь и поддержка со стороны личного состава МВД РК.

Напомним, в Атырау полицейский утонул, спасая девушку от суицида. 1 апреля ему исполнилось бы 25 лет. Акымгалиев находился на службе пятый год, был единственным кормильцем в семье. Он воспитывался в многодетной семье, был холост.

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