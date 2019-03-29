Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Берик Асылов назначен первым заместителем генпрокурора, передает Kazakhstan Today.



"Распоряжением главы государства Асылов Берик Ногаевич назначен первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства