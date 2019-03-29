Токаев поручил Скляру обеспечить эффективное выполнение госпрограмм

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром индустрии и инфраструктурного развития Романом Скляром, передает Kazakhstan Today.

Министр рассказал президенту о текущей деятельности и планах работы ведомства на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана особо акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, закрепленных за министерством.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, а также своевременной реализации проектов индустриального развития.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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