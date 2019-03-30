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Угроза подтопления в нескольких пристоличных селах Акмолинской области пошла на спад

29.03.2019, 13:18 8452
Кокшетау. 29 марта. Kazakhstan Today - В нескольких пристоличных селах Акмолинской области возникла угроза подтопления домов, однако силами местных властей и департамента по чрезвычайным ситуациям области ситуация стабилизируется, передает Kazakhstan Today.
 
Во всех населенных пунктах, расположенных в зоне риска, укрепляются дамбы, дороги и плотины. В ликвидации последствий стихии принимают участие районные подразделения ЧС и акимат района, сообщает управление внутренней политики. Противопаводковые мероприятия ведутся круглосуточно, рабочая группа работает не покладая рук, с раннего утра до поздней ночи, без сна и отдыха. 
 
В селе Караоткель, где в зоне подтопления, согласно анализу прошлых лет, насчитывается 218 домов, откачано 19 159 кубометров воды. 
 
Как показывает анализ прошлых лет, в зону действия паводка в селе Талапкер попадает 184 дома. Из села уже вывезено 3 462 кубометра снега, откачано 6 513 кубометров воды.
 
В паводковой зоне села Каражар находятся 10 домов. Чтобы обезопасить местных жителей от бедствия, завершены работы по созданию защитного вала от розлива сточных вод, откачано 9 519 кубометров воды. 
 
В селе Софиевка проведена очистка ледяного покрытия для беспрепятственного пропуска воды. В Приреченском сельском округе инертными материалами отсыпана переправа через реку Селеты. 
 
Готовы к встрече паводка и в селе Коянды, административном центре одноименного сельского округа. Здесь, судя по опыту прошлых лет, в зону подтопления попадает 271 дома, для недопущения которого откачано 28 825 кубометров воды, 
 
Работы по откачке воды произведены и в ряде других населенных пунктах района. Так, в селе Кызылсуат - 5 771 кубометров, Кабанбай батыра - 733 кубометра, Караменды - 690 кубометров. 
 
В целом по селам, где угроза подтопления сохраняется, прокопано 1170 метров траншей, завезено 460 тонн инертного материала, заготовлено и уложено 720 мешков. 
 

На территорию Целиноградского района дополнительно направлена группировка сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Кроме того, задействован ДЧС города Нур-Султана. Противопаводковые мероприятия проводятся круглосуточно. Осуществляется мониторинг ситуации на территории области, в ежедневном режиме проводится контроль гидрологической обстановки на водных объектах", - отметили в УВП.

 
По данным ведомства, в целях предупреждения паводковых угроз в летне-осенний период 2018 года в 43 населенных пунктах 12 районов области проведены противопаводковые мероприятия (обустройство, расширение и углубление водоотводных каналов - 14,7 километра, укрепление и наращивание обвалований, ремонт дамб - 9,3 километра, возведение временных насыпных дамб - 1,3 километра, дноуглубление и спрямление русел рек - 6,3 километра).
 
В регионах заготовлено 227 тонн горюче-смазочных материалов, 14 тыс. тонн инертных материалов, 72 тыс. единиц мешкотары.
 

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