Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана освободил от должности спецпредставителя на комплексе "Байконур", передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - сообщила пресс-служба Акорды.

Отметим, что Кожаниязов был назначен на эту должность в мае 2014 года.

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