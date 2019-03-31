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Президент Казахстана освободил от должности спецпредставителя на комплексе "Байконур"

30.03.2019, 14:05 6292
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана освободил от должности спецпредставителя на комплексе "Байконур", передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Отметим, что Кожаниязов был назначен на эту должность в мае 2014 года.
 

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