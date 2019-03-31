Минобороны РК: В память о погибшем экипаже военного вертолета планируется возвести мемориал

Кызылорда. 30 марта. Kazakhstan Today - В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав Вооруженных сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолета, передает Kazakhstan Today.

Выразив слова соболезнования родным и близким, глава оборонного ведомства отметил, что "гибель военнослужащих - это невосполнимая утрата и боль не только для семьи, но и всей Армии Казахстана", сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим законодательством Вооруженные силы обеспечат все социальные гарантии и окажут необходимую психологическую, материальную и иную помощь родным и близким погибших военнослужащих, а также реализацию всех положенных по закону социальных гарантий и выплат.

В митинге приняли участие руководящий состав, генералитет Вооруженных сил, представители акимата Кызылординской области, командиры воинских частей и учреждений.

Министр обороны отметил, что помощь не будет носить разовый характер и поручил начальникам гарнизонов организовать шефство над семьями погибших, в том числе участие в воспитании, получении образования, трудоустройстве и всесторонней поддержке их детей.

В память о погибших планируется возведение мемориала", - подчеркнули в пресс-службе.

После завершения церемонии прощания тела военнослужащих доставлены военно-транспортной авиацией к местам захоронений в сопровождении первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба генерала-лейтенанта Мурата Майкеева, заместителя министра обороны генерала-майора Муслима Алтынбаева, а также заместителей начальника Генерального штаба, главнокомандующего Силами воздушной обороны, командующего Военно-воздушными силами.

Командованию Сил воздушной обороны и местным органам военного управления поручено обеспечить погребение погибших военнослужащих с соблюдением воинского ритуала.

Напомним, 27 марта в Кызылординской области в ходе учения потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек, все они погибли.

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