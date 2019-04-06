Карин и Бабакумаров назначены советниками президента

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Ерлан Карин и Ержан Бабакумаров назначены советниками президента, передает Kazakhstan Today.



Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен советником президента Республики Казахстан - заведующим Центром анализа и прогнозирования администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.



Также, по информации пресс-службы, Карин Ерлан Тынымбайулы назначен советником президента Республики Казахстан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства