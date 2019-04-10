Для жителей Карагандинской области проводятся тренинги по переходу на латиницу

Караганда. 9 апреля. Kazakhstan Today - Для жителей Карагандинской области проводят тренинги, на которых рассказывают о переходе на латинскую графику. Планируется, что в 2019 году эти занятия смогут посетить более 3000 человек из 13 городов и районов региона, передает Kazakhstan Today.

Тренинги организовывает управление по развитию языков Карагандинской области совместно с ОО "Уш байлык". Рабочая группа уже посетила Каркаралинский, Бухаржырауский, Нуринский и Осакаровский районы, сообщила пресс-служба акима региона.

Модератором на этих занятиях выступила советник директора Национального научно-практического центра "Тіл-Казына" Оразкуль Асангазы. Она рассказала участникам о поэтапном переходе на новую графику, преимуществах, о проекте правил алфавита, ответила на вопросы.

Представитель ТОО iCoder Рымбек Изгали сообщил о том, какие IT-проекты и компьютерные программы созданы для изучения нового алфавита.

Участники тренинга ознакомились с национальным порталом Qazlatyn.kz, где размещается вся информация о переходе казахского алфавита на латинскую графику, с многофункциональным конвертером Qazlatyn, с веб-сервисом для машинального обучения языку Tilqural.kz, с платформой Sozdikqor.kz, где собраны все отраслевые словари и энциклопедии, с пятью мобильными приложениями в виде игр Jasyryn sоz, Sozdi tap, ILES, Zerek bala, Sоz аlemi, позволяющих как детям, так и взрослым эффективно изучить новый алфавит.

Директор Ресурсного языкового центра при управлении по развитию языков Гульназ Мустагулова провела практические занятия. Участники старались запомнить и записывали орфографические, орфоэпические правила, слова-исключения.

Следующий этап обучения планируется провести в апреле и мае.

В пресс-службе добавили, что в Карагандинской области для внедрения нового алфавита организована активная работа. С помощью WhatsApp проводится еженедельная акция "Аудиодиктант жазамыз". В каждом субботнем номере областной газеты "Орталык Казакстан" публикуют статьи в рубрике Jangyre jazуdan bastalady. Это позволяет жителям дальних населённых пунктов самостоятельно изучать новый алфавит.

Кроме этого, жители области активно поддерживают акции "Бугінгі ой", "Латын-караоке", "Латын субтитр", "Макалды жалгастыр".

Ресурсный центр проводит как плановые, так и внеплановые тренинги на основе заявок от учреждений всех форм собственности. Эти тренинги с начала года посетили более 2 тыс. человек.

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