Президент Казахстана принял руководителей партий

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Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя партии "Nur Otan" Маулена Ашимбаева, председателя Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азата Перуашева, секретаря Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова, председателя Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаева, передает Kazakhstan Today.
"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня", - сообщила пресс-служба Акорды.
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