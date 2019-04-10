Петропавловск. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане на пятничных намазах будут пропагандировать борьбу с коррупцией, передает Kazakhstan Today.

5 апреля главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области А. Сатанов провел встречу с имамами мечетей Петропавловска.

В ходе встречи с главным имамом центральной мечети "Кызылжар" Кенжетай кажы достигнута договоренность о проведении единой проповеди в пятницу во всех мечетях нашей области. Также состоялась встреча с главным имамом новой мечети города Касымхан кажы. Он также поддержал данную инициативу. Особый интерес у священнослужителя вызвал вопрос дарения подарков государственным служащим", - отметили в управлении профилактики коррупции ведомства.

В департаменте намерены на постоянной основе проводить разъяснительные мероприятия, направленные на формирование антикоррупционной культуры в обществе.

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