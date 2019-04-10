Выборы позволят преодолеть общее ощущение неопределенности - Карин

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Советник главы государства Ерлан Карин прокомментировал решение Касым-Жомарта Токаева о проведении досрочных выборов президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По мнению Карина, эти выборы финализируют транзитный процесс.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял решение о выборах после тщательного обдумывания и взвешивания всех мнений. В первую очередь президент советовался с Елбасы. Провел консультации с руководителями палат парламента, премьер-министром и председателем Конституционного совета. Встречался с лидерами ведущих политических партий.

Таким образом, решение о проведении внеочередных выборов принято с соблюдением всех необходимых политических процедур, а также исходя из соответствующих запросов и ожиданий в обществе. То есть, учтены все общественно-политические аспекты этого важного вопроса", - написал советник главы государства в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что решение о проведении выборов - это консолидированное мнение основных общественно-политических сил страны.

Выборы финализируют транзитный процесс, все вопросы будут сняты окончательно. Не секрет, что в последнее время было много разных разговоров и вопросов - что нас ждет? Что будет дальше? И вот президент решил окончательно поставить точку во всех этих разговорах и дискуссиях, чтобы они не отвлекали и не сбивали темп проводимых реформ. Таким образом, выборы позволят преодолеть общее ощущение неопределенности. Не случайно глава государства особо подчеркнул, что "президент будет избран согласно воле народа". Это ключевая фраза в его обращении", - отметил Карин.

Напомним, сегодня в ходе видеообращения к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о назначении досрочных выборов президента РК.

В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Я советовался по этому вопросу с Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий", - заявил Токаев.

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