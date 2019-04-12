Фото: Atameken Business Channel

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Председатель сената Дарига Назарбаева прокомментировала предстоящие выборы президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

9 апреля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов. Уверена, это решение является правильным и своевременным. Указ президента является ответом на многочисленные вопросы нашего общества. Чем больше всего дорожат казахстанцы? Миром и спокойствием, экономической стабильностью. Мировые новостные ленты насыщены рассказами о драматических событиях, сопровождающих смену власти. О гражданской войне, которая неизбежно приводит к кризису и обнищанию людей, а также к потере Родины. Именно поэтому общество ждет легитимного подтверждения преемственности стратегического курса Елбасы", - отметила Назарбаева в своем выступлении на сегодняшнем заседании палаты.

Она подчеркнула, что "за годы независимости казахстанская модель развития доказала свою жизнеспособность и эффективность" и "стала признанным во всем мире примером гармоничного сочетания ценностей экономического роста, социальной стабильности и межнационального согласия".

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провозгласил свое видение дальнейшего развития страны - это преемственность, справедливость и развитие. Предстоящие выборы ещё раз докажут мудрость и зрелость нашего общества. Они станут для нашей Родины новым импульсом созидания и прогресса. Указ президента позволяет начать движение в этом направлении уже сейчас, не откладывая решение злободневных проблем общества в долгий ящик", - добавила спикер палаты.

Назарбаева напомнила, что, согласно конституционному закону о выборах, они должны быть проведены в двухмесячный срок.

Наша общая миссия - это содействие проведению предвыборной кампании в полном соответствии с духом и буквой законов Республики Казахстан. Здесь, я полагаю, трудно переоценить роль депутатов Сената Парламента Республики, которые самым непосредственным образом связаны с депутатами маслихатов, имеют тесные контакты с людьми в регионах и не понаслышке знают о всех проблемах, надеждах и чаяниях казахстанского народа. Поэтому начинающийся предвыборный период - время большой и ответственной работы для каждого из нас", - сказала она.

Председатель сената указала, что "предстоящие внеочередные президентские выборы окажут огромное влияние на будущее нашей Родины, пути ее развития и процветания" и что "свободное волеизъявление граждан - одно из важнейших завоеваний независимого Казахстана".

Наша общая задача - обеспечить справедливость, законность и прозрачность выборов президента Республики Казахстан", - резюмировала Назарбаева.

Напомним, внеочередные выборы президента Республики Казахстан назначены на 9 июня 2019 года. С 10 апреля по 28 апреля будет происходить выдвижение кандидатов на должность президента РК. Этап регистрации кандидатов продлится до 18.00 11 мая текущего года. Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00.00 дня, предшествующего дню голосования, то есть до 00.00 часов 8 июня.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства