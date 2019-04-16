Усть-Каменогорск. 15 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанца на КамАЗе с двумя автоматами Калашникова задержали на казахстанско-российской границе, передает Kazakhstan Today.

Пограничный наряд отделения "Убе авто" ОКПП "Семей" Регионального управления "Солтустік" Пограничной службы КНБ РК 13 апреля 2019 года, около 6 часов утра, задержал гражданина РК 1978 года рождения, который следовал из России в Казахстан на автомашине КамАЗ-5320. Досмотрев автомашину, пограничники обнаружили коробку, в которой находились две единицы АК-74 калибра 5,45 миллиметра (как выяснилось позже, списанных и охолощенных), патроны светозвукового действия калибра 7,62 миллиметра - 13 штук, магазины к АК-74 - 11 штук, магазины к ПМ - 10 штук, рукоятки к АК - 2 штуки и ПМ - 3 штуки, сообщила пресс-служба Погранслужбы.

Задержанный с обнаруженной коробкой передан в отделение полиции Шемонаихинского района.

Кроме этого, пограничный наряд отделения ОТПК "Ауыл ж.д." с помощью служебной собаки обнаружил в туалете (со стороны нерабочего тамбура) одного из вагонов поезда №19 сообщением Алматы - Новосибирск сверток с гашишем. Служебная собака обозначила в качестве хозяев свертка двух граждан РК 1980 и 1996 года рождения. Задержанные переданы в Линейное отделение полиции станции Семей.

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