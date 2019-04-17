Две банки с ртутью пытался пронести в карманах казахстанец, возвращавшийся на родину из Кыргызстана

Тараз. 16 апреля. Kazakhstan Today - Две стеклянные банки с ртутью пытался пронести в карманах казахстанец, возвращавшийся на родину из Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

15 апреля 2019 года, около 17.00, в отделении "Кордай авто" Кордайского погранотряда задержан 69-летний гражданин Казахстана, следовавший из Кыргызстана на родину в пешем порядке. Пограничный наряд обнаружил в его верхних карманах две стеклянные банки весом по 1960 граммов каждая (общий вес 3920 граммов), запломбированные пломбой с буквой "М".

Содержимое банок предположительно "Ртуть - "Луна "М". Суть дела выясняется Кордайским райотделом полиции", - отметили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

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