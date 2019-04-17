Приоритетом государства является всемерное повышение жизненного уровня народа - Абдыкаликова

Талдыкорган. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня Правительственная рабочая группа по разъяснению основных направлений новых социальных мер Елбасы "Элеуметтік камкорлык" во главе с заместителем премьер-министра РК Гульшарой Абдыкаликовой прибыла в Алматинскую область, передает Kazakhstan Today.

Рабочую поездку заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова и министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев начали с посещения городского центра занятости и центра обслуживания населения Талдыкоргана.

В 2018 году в области обеспечено занятостью 8294 человек, из них постоянными рабочими местами - 2681 человек, направлены на оплачиваемые общественные работы - 3248 человек. В Центре занятости был детально рассмотрен порядок назначения адресной социальной помощи, дан ряд конкретных поручений. ЦОН г. Талдыкорган в 2018 году было выдано свыше 234 тыс. документов, из них в электронной форме оказано 59%", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Далее рабочая группа встретилась с населением Алматинской области. Во встрече участвовали многодетные матери, малообеспеченные семьи, ветераны труда, инвалиды, учителя, врачи, представители гражданского общества.

В своем выступлении Гульшара Абдыкаликова подробно рассказала об основных направлениях новой социальной политики, целях и задачах рабочей группы. Детально остановившись на осуществляемых мерах по повышению благосостояния населения, она подчеркнула, что приоритетом государства является всемерное повышение жизненного уровня народа. Главная задача - обеспечение населения работой, а социально-незащищенные слои населения будут обязательно поддержаны государством.

На прозвучавшие из зала вопросы членами рабочей группы были даны конкретные и компетентные разъяснения.

По окончании встречи вице-премьер осмотрела IT школу-лицей №28, направленную на развитие цифровой грамотности. Здесь обучаются более 1,3 тыс. школьников. Школа оснащена современным оборудованием, имеется 59 кабинетов, в том числе информатики, психолога, лингафонный и мультимедийный кабинеты, учебные мастерские.

Далее Г. Абдыкаликова встретилась с малообеспеченными семьями. Будучи в квартире многодетной матери Татьяны Бекбердиновой, воспитывающей пятерых малолетних детей и работающей помощником воспитателя в детском саду, заместитель премьер-министра разъяснила новый механизм адресной социальной помощи (АСП), согласно которому данная семья теперь будет получать на руки ежемесячно 141 125 тенге.

В завершение первого рабочего дня Г. Абдыкаликова провела личный прием граждан. В частности, была удовлетворена просьба малообеспеченной семьи Салимы Тураш, которая хочет открыть на дому свое швейное дело и нуждается в выделении финансовых средств. Руководству региона было поручено решить вопрос по выделению безвозмездного гранта на сумму 505 тыс. тенге. Султанбек Кумисбек, решивший заняться животноводством, обратился с просьбой по выделению микрокредита. И этот вопрос нашел положительное решение - руководство области будет выделять ему микрокредит.

Другие члены рабочей группы находились в поездках по районам области. Так, министр здравоохранения Елжан Биртанов - в Ескельдинском, министр образования и науки Куляш Шамшидинова - в Коксуском, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мархабат Жайымбетов ездил по объектам строительства и ЖКХ Талдыкоргана и. Текели. Посещая объекты здравоохранения, образования, другие социальные учреждения, строительные площадки, были проведены беседы с сельскими жителями, учителями и врачами. Также были проведены личные приемы населения, где граждане получили подробные ответы на злободневные вопросы, кроме того, было оказано содействие в решении их насущных проблем.

Рабочая поездка в Алматинской области продолжается.

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