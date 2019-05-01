Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

Ереван. 30 апреля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Ереване (Армения), передает Kazakhstan Today.

"На повестке заседания Межправсовета рассмотрены 13 вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами-членами Союза, в том числе устранению имеющихся барьеров в рамках внутреннего рынка ЕАЭС", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В узком формате главы правительств обменялись мнениями по ряду концептуальных вопросов развития Союза. Были обсуждены механизмы углубления трансграничного взаимодействия в рамках цифровой трансформации ЕАЭС, сотрудничества в сфере увеличения объема товарооборота между странами-участницами, совершенствования таможенного администрирования.

Расширенные переговоры были посвящены вопросам совершенствования регулирования внешнеэкономической деятельности по принципу "единого окна", созданию условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС, развитию промышленной кооперации и трансфера технологий, дальнейшего наращивания интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

Стороны отметили положительную динамику ключевых социально-экономических показателей ЕАЭС по итогам 2018 года. Рост ВВП стран Союза составил 2,5%, промышленного производства – 3,1%. За прошедший год объемы взаимной торговли в ЕАЭС выросли на 9,2%, аналогичная тенденция наблюдается во внешней торговле, где рост по итогам года составил 18,8%.

Премьер-министр Казахстана А. Мамин в своем выступлении отметил, что на фоне волатильности мировой экономики для сохранения положительной динамики развития необходимо приложить все усилия. На сегодня странами-участницами Союза проводится активная совместная работа по устранению барьеров во взаимной торговле. Практика показывает, что выявляются новые препятствия, что, в свою очередь, является индикатором развития более тесных экономических отношений.

Нам необходимо не сбавлять темпов. Устранение имеющихся барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли и расширить экономические связи между странами", - сказал Аскар Мамин.

Казахстанской стороной было акцентировано внимание на необходимости совершенствования регулирования вопросов интеграционного сотрудничества по маркировке товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС, внедрению системы прослеживаемости транзитных перевозок, усилению таможенного администрирования, развитию цифровой торговли, наращиванию транзитного потенциала Союза в области транзита данных.

Выстраивание наших взаимоотношений на принципах взаимной выгоды, поиска компромиссов и выработки эффективных решений, учитывающих интересы всех сторон, будет активно содействовать дальнейшему укреплению ЕАЭС. Базовым условием для нас в развитии евразийской экономической интеграции до 2025 года является наличие экономической составляющей", - Аскар Мамин.

По итогам заседания был подписан ряд документов о реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", о ходе работы по устранению препятствий в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, о создании условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС, об описании эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 9 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).

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