Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Тимур Дандыбаев назначен заместителем министра обороны, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Дандыбаев Тимур Турарович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее Дандыбаев работал начальником Главного управления военной полиции ВС РК.
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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства