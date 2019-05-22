Комитет информации МИОР РК возглавила Ляззат Суйндик

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Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Ляззат Суйндик назначена председателем Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра информации и общественного развития РК Суйндик Ляззат Кенесовна назначена на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Ляззат Суйндик родилась 26 июля 1985 года. Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Университет Шеффилд, Великобритания, стипендиат программы "Болашак".

В 2005 году работала менеджером отдела по связям с общественностью Конгресса молодежи РК.

В 2005-2006 годах - главный специалист ОО "Информационно-аналитического центра "Парасат".

В 2006-2008 годах - эксперт отдела информационной политики и мониторинга СМИ департамента внутренней политики акимата Астаны.

В 2008-2014 годах занимала различные должности в Министерстве культуры и информации.

В 2014-2016 годах являлась руководителем управления электронных СМИ Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

4 июля 2016 года назначена на должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК, пишет primeminister.kz

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