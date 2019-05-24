Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Житель Алматы оштрафован за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети, сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Kazakhstan Today.

Генеральная прокуратура РК держит на особом контроле соблюдение законности в ходе внеочередных выборов президента страны, в том числе условий проведения опросов общественного мнения, предусмотренных Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

"В настоящее время зафиксированы нарушения требований данного закона в сети Интернет. В частности, отмечен факт проведения опроса без обязательного уведомления Центральной избирательной комиссии собственником интернет-ресурса "Nur.kz", - проинформировали в пресс-службе.

Наряду с этим наблюдается проведение подобных опросов в социальных сетях. По данным фактам нарушители привлечены к административной ответственности.

"17 мая текущего года за опрос общественного мнения по выборам в социальной сети "ВКонтакте" (часть 3 статьи 120 КоАП) подвергнут к штрафу в размере 15 МРП (37 875 тенге) житель города Алматы", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

За аналогичное правонарушение, совершенное в социальной сети "Facebook", к административной ответственности привлечен житель Алматинской области.

В этой связи, Генеральная прокуратура напоминает гражданам о необходимости соблюдения законности в ходе избирательного процесса и установленной ст. 120 Кодекса об административных правонарушениях РК ответственности за нарушение условий проведения опросов общественного мнения. При этом, гражданам рекомендуется быть внимательными и не допускать использования личных аккаунтов в социальных сетях третьими лицами в противоправных целях", - отметили в ведомстве.





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