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Токаев дал Мырзахметову ряд поручений по развитию Жамбылской области

27.05.2019, 14:52 5617
Токаев дал Мырзахметову ряд поручений по развитию Жамбылской области
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, передает Kazakhstan Today.
 
Аким проинформировал главу государства об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей.
 

От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В завершение глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области. 
 

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