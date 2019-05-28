Токаев дал Мырзахметову ряд поручений по развитию Жамбылской области

Аким проинформировал главу государства об основных показателях социально-экономического развития региона и ходе выполнения государственных программ, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана подчеркнул приоритетность задачи осуществления справедливой социальной политики с целью повышения жизненного уровня людей.
От руководства области требуется проявление инициативы и принятие конкретных мер, направленных на достижение данной цели", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию Жамбылской области.
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