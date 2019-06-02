Казахстан получил статус страны, свободной от ящура и африканской чумы свиней

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - На официальной церемонии 87-й Генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) Казахстану были вручены сертификаты о статусе благополучия от ящура и африканской чумы свиней, передает Kazakhstan Today.

Ранее в 2015 году Казахстан получил статус МЭБ для 9 областей как зоны, благополучной от ящура без вакцинации. В 2017 году республика получила статус для 5 областей как зоны, свободной от ящура с вакцинацией. Таким образом, Казахстан признан страной, полностью свободной от ящура.

В прошлом году в связи с принятием программы развития мясного животноводства было проведено деление зоны, благополучной от ящура без вакцинации, на 5 отдельных зон благополучных по ящуру без вакцинации.

"Таким образом, Казахстан в настоящее время имеет статусы МЭБ по благополучию по ящуру для 10 зон на всей территории страны. Кроме того, Казахстан признан страной, свободной от африканской чумы свиней", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.

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