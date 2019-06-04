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Президент навестил семью полицейского, погибшего при задержании террориста в Таразе

03.06.2019, 15:06 9370
Тараз. 3 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьей героя Газиза Байтасова, который погиб в 2011 году во время задержания террориста, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства посетил дом, где проживает семья героя. Президенту показали мемориальную доску, установленную в честь Газиза Байтасова, его фотографии, медали и личные вещи, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с супругой и сыновьями героя отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.
 
Как сообщалось ранее, 12 ноября 2011 года в Таразе последователь джихадизма убил семь человек: двух сотрудников департамента Комитета национальной безопасности, трех полицейских, а также двух жителей города. Во время задержания террорист совершил самоподрыв.
 

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