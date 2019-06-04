Президент навестил семью полицейского, погибшего при задержании террориста в Таразе

Глава государства посетил дом, где проживает семья героя. Президенту показали мемориальную доску, установленную в честь Газиза Байтасова, его фотографии, медали и личные вещи, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с супругой и сыновьями героя отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.
Как сообщалось ранее, 12 ноября 2011 года в Таразе последователь джихадизма убил семь человек: двух сотрудников департамента Комитета национальной безопасности, трех полицейских, а также двух жителей города. Во время задержания террорист совершил самоподрыв.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства