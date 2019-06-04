Президент навестил семью полицейского, погибшего при задержании террориста в Таразе

Тараз. 3 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьей героя Газиза Байтасова, который погиб в 2011 году во время задержания террориста, передает Kazakhstan Today.

Глава государства посетил дом, где проживает семья героя. Президенту показали мемориальную доску, установленную в честь Газиза Байтасова, его фотографии, медали и личные вещи, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с супругой и сыновьями героя отметил, что Газиз Байтасов в очень ответственный и сложный момент остался верен присяге, его подвиг никогда не будет забыт.

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