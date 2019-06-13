Лидирующие позиции в сфере сельского хозяйства занимает Акмолинская область

Кокшетау. 12 июня. Kazakhstan Today - Положительная работа Акмолинской области отмечена на заседании правительства РК по итогам социально-экономического развития за пять месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Высокую оценку регион получил и по достигнутым индикаторам в сельском хозяйстве, сообщает областное управление внутренней политики.

Лучшего показателя по республике акмолинские аграрии достигли по объему валовой продукции сельского хозяйства, который за данный период увеличился на 13,0%. Рост обеспечен в основном за счет увеличения валового выпуска продукции животноводства.

Так, по итогам прошлого года в области было создано и расширено 30 мясных ферм с приобретением 2068 голов импортного маточного поголовья. На текущий момент в области в данной программе приняло участие 18 хозяйств, которые приобрели 1163 головы маточного поголовья, отмечают в управлении сельского хозяйства.

Также в регионе отмечается высокий рост производства продуктов питания, который по сравнению с прошлым годом увеличился на 21,1%.

Значительные результаты достигла область и по итогам посевной кампании. 4 млн 664 тыс. гектаров заняли яровыми, зернобобовыми и кормовыми культурами акмолинские земледельцы. По данному показателю Акмолинская область среди регионов республики занимает лидирующее место.

По информации ведомства, достижения были получены во многом благодаря поддержке государством сельского хозяйства, на которое в этом году выделено 18,1 млрд тенге. К началу весенних полевых работ в текущем году поддержка оказана 209 хозяйствам региона, что является третьим результатом после Туркестанской и Костанайской областей.

При этом общая сумма финансирования государством весеннее-полевых работ по области составила 17,4 млрд тенге - это самый высокий показатель по республике. Оставшиеся средства будут направлены на финансирование уборочных работ.

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