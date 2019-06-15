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Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции

14.06.2019, 13:04 9343
Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Фото: 7News.kz
Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)", - говорится в указе президента РК от 14 июня. Документ опубликован на сайте Акорды.

 
До этого назначения Шпекбаев возглавлял Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
 
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", согласно которому Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство РК по делам государственной службы. 
 
Кроме этого, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.
 

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