Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции реорганизовано

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", передает Kazakhstan Today.

"Переименовать Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы. Установить, что Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг", - говорится в документе.

Кроме того, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.

Установить, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений", - отмечается в указе.

В Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом поручено строку "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" изложить в следующей редакции: "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы"; дополнить строкой следующего содержания: "Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)".

Администрации президента Республики Казахстан совместно с аппаратом Совета безопасности Республики Казахстан в месячный срок: 1) внести на рассмотрение президента Республики Казахстан совместно с председателями Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба): проекты положений об агентствах; предложения по перераспределению штатной численности Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции; 2) принять иные меры по реализации настоящего указа", - сообщается в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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