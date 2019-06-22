Назарбаев перечислил проблемы, которые пришлось решать Казахстану с момента обретения независимости

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - Первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на международной научно-практической конференции "30 лет лидерства", напомнил, с какими трудностями столкнулась страна в самом начале своей независимости, передает Kazakhstan Today.

Я вместе с вами хочу вспомнить, с чего мы начинали строить наш Независимый Казахстан. Перестала существовать бывшая некогда великая держава, в составе которой был Казахстан. Хотел бы напомнить вам, с чем в то время столкнулся я и Казахстан, 30 лет назад. Первое - это разваливающаяся экономика. Драматический разрыв экономических связей, отсутствие координации в действиях новых независимых государств привели к жесточайшей экономической катастрофе. Гиперинфляция, падение ВВП, устойчивый бюджетный дефицит, стремительное снижение доходов населения, рост массовой безработицы. Все это являлось лишь частью проблем, которые необходимо было решать ", - сказал Назарбаев.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов страна пережила резкий спад ВВП - на 61%! Промышленный спад к 1994 году достиг 28%. 130 крупных казахстанских предприятий прекратили свою работу, оставшись без рынков сбыта, сырья и оборотных средств. В результате с 1991 по 1995 годы количество безработных достигло двух миллионов человек.

На фоне обесценивания денег и роста товарного дефицита шло развитие бартерных отношений. Предприятия рассчитывались друг с другом не деньгами, а товаром. Это только усугубило кризис. Падение производства, задержки зарплат и пенсий имели самые тяжелые социальные последствия. Цены росли на 50% в месяц. Годовая инфляция превысила 2000%. При этом по уровню жизни тогдашний Казахстан находился на 12-13 месте среди союзных республик. Многие присутствующие здесь, думаю, хорошо помнят те времена, когда зарплату выдавали продукцией собственного производства. Кроме того, регулярно возникали перебои с подачей электричества, тепла, газа", - сказал Елбасы.

В то время также был высок риск возникновения межэтнических конфликтов.

На территории 15 союзных республик в 1989 году проживали представители более 100 этносов. И мы хорошо помним, какую остроту принял национальный вопрос в конце 80-х начале - 90-х годов прошлого века. В разных частях Союза вспыхнули межэтнические конфликты. Вы помните, что происходило в Нагорном Карабахе, Тбилиси, Приднестровье, Прибалтике, Ферганской долине - там гибли люди. И как, уже в начальный период независимости, разгорелась кровопролитная гражданская война в Таджикистане. Тогда, по оценкам многих экспертов, Казахстан стоял на пороге масштабных межэтнических конфликтов. А вот готовых рецептов для решения вопросов не было ни у кого ", - отметил Назарбаев.

Еще одной проблемой на заре независимости он назвал демографический кризис.

Казахстан стоял и на пороге демографической драмы. Согласно переписи населения 1989 года, коренное население - казахи - составляли 39%, или немногим более 6,5 млн человек. Это было результатом переселения и депортации людей со всех концов страны на нашу землю. Только 30% школ вели занятия на казахском языке. Вы помните, здесь, в Алматы, была всего одна такая школа! Тяжелейшая экономическая ситуация того периода вызвала масштабную эмиграцию населения из Казахстана. Средняя продолжительность жизни в те годы уменьшилась на пять лет, резко упала рождаемость. Все это привело к существенному сокращению численности населения на 10%. Согласно переписи населения 1999 года в Казахстане проживало уже около 14 миллионов человек", - сказал Елбасы.

Он напомнил, что в начале 90-х годов Казахстан был одной из самых технологически отсталых республик и, несмотря на солидные сырьевые ресурсы и промышленный сектор, не владел собственным богатством.

93% казахстанской промышленности находилось в подчинении у центральных ведомств, находившихся в Москве. В 1991-1992 годах мы вернули в собственность промышленные объекты, расположенные на территории нашей страны. Однако мы осознали, что у нас нет опыта управления ими. Более того, стремительный разрыв экономических связей между республиками привел к утере системы поставок сырья и сбыта продукции", - сказал Первый Президент Казахстана.

По его словам, в то же время возникла проблема несбалансированности транспортных маршрутов. Это сейчас Казахстан - континентальная страна, занимающая очень выгодное транзитное расположение на Евразийском материке. Но в советское время все транспортные маршруты были тотально подчинены одной цели - вывозу сырья при полном отсутствии альтернативных транспортных путей.

Мы находились в однобоко ориентированной транспортной системе, которая сдерживала экономическое развитие нашей республики. Шестая проблема - экология. Каждый казахстанец знает, что такое Аральская экологическая катастрофа и Семипалатинский полигон. Это - больное "наследие" Советского Союза, отголоски которого мы ощущаем до сих пор. Все помнят, что Аральское море было четвертым в мире озером по величине с уникальной флорой и фауной. Непростительные ошибки при строительстве дамб для оросительных систем привели к его обмелению. Трагедия Арала оказала губительное воздействие как на экосистему региона, так и на его социально-экономическое и демографическое состояние. Произошло изменение климата. Исчезло промысловое рыболовство, было потеряно более 60 тысяч рабочих мест. Местное население стало страдать от различных заболеваний и уезжать из региона в поисках работы. Особенно тяжелым было воздействие печально известного Семипалатинского полигона , являвшегося главной площадкой СССР для испытаний ядерного оружия. Как вы знаете, за годы существования полигона было проведено 343 подземных и более 200 наземных и воздушных взрывов. Безусловно, пагубное воздействие этих испытаний сказалось на здоровье людей и на состоянии экологической ситуации в регионе. Я бы не хотел продолжать этот печальный список, но такова правда жизни. Такой была наша реальность. Я видел все эти процессы вполне отчетливо. Мой хозяйственный опыт помог мне ясно понимать ситуацию и открыто говорить о них на съездах народных депутатов СССР", - сказал Назарбаев.

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