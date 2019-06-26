Личный прием местных жителей провел аким Алматинской области

Талдыкорган. 25 июня. Kazakhstan Today - Прием граждан по личным вопросам провел вчера аким Алматинской области Амандык Баталов. Порядка 20 человек обратились к главе региона с волнующими вопросами, на каждый был получен развернутый ответ, передает Kazakhstan Today.

В большинстве поднимались темы обеспечения доступным жильем, социальной поддержки и трудоустройства, сообщила пресс-служба акима региона.

В числе талдыкорганцев, обратившихся с вопросами, были и многодетные матери. Отвечая на их просьбы и предложения, Амандык Баталов сообщил, что жилье из государственного жилищного фонда, как и все очередники, они смогут получить только строго по очереди. При этом специально для многодетных семей в 8-м микрорайоне Талдыкоргана начато строительство двух многоэтажных домов.

Кроме этого, в коттеджном городке 100 коттеджей будут также в порядке очереди распределены между многодетными семьями. Большое новоселье ожидается уже в этом году. 125 квартир и 100 коттеджей будут сданы в эксплуатацию до конца года.

Еще раз разъяснил аким области и суть разработанной в регионе Социальной карты поддержки многодетных и малообеспеченных семей, в рамках которой, к примеру, детские сады для многодетных семей стали бесплатными, 100 грантов выделено на обучение в вузах. Такой грант получит и семья А. Мукашевой, которая воспитывает шестерых детей. Ее дочь-студентка будет переведена с платного на бесплатное отделение.

Грант хочет получить и другая многодетная семья - с такой просьбой обратилась А. Тлеужанова. Соответствующие поручения по каждому вопросу аким области дал руководителю областного управления образования Даурену Жунисову.

Интересовала пришедших на личный прием и социальная жилищная программа "Бакытты отбасы" для многодетных, неполных и малообеспеченных семей, которая была создана для получения нуждающимися семьями льготной ипотеки под 2% годовых через "Жилстройсбербанк". Каждому обратившемуся по данному вопросу были даны подробные разъяснения о возможностях и условиях участия в программе.

Многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, аким области Амандык Баталов поручил взять на особый контроль акиму областного центра Галымжану Абдраимову, привлекая спонсоров, которые смогут взять их под патронаж. Стоит отметить, что благодаря меценатам региона 103 многодетных семьи области обрели собственную крышу над головой. Акция добра продолжается.

На прием пришли и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Амандык Баталов дал поручение руководителю областного управления здравоохранения Бауыржану Ыскаку держать на постоянном контроле такие семьи, чтобы все положенные медицинские услуги оказывались в полном объеме, качественно и вовремя.

Также талдыкорганцы обращались по вопросам оформления квоты на лечение, приватизации жилья.

Внимательно выслушав всех обратившихся, аким области дал поручения соответствующим представителям местных исполнительных органов разобраться детально по всем вопросам, взяв каждый на постоянный контроль.

Все просьбы и предложения протокольно зафиксированы. То, как озвученные вопросы решаются, как оказывается помощь и поддержка лично буду контролировать", - подчеркнул Амандык Баталов.

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