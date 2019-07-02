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Новый аким Алматы открыл страницы в соцсетях (ВИДЕО)

01.07.2019, 09:52 9046
Новый аким Алматы открыл страницы в соцсетях (ВИДЕО)
Алматы. 1 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев зарегистрировался в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter, сообщила служба по связям с общественностью акимата, передает Kazakhstan Today.
 
В своём видеообращении к горожанам Сагинтаев отметил, что, приступая к обязанностям акима Алматы, он полностью осознаёт свою ответственность перед жителями города.
 

Алматы - это особый город для каждого казахстанца, и мы все его любим. Моя главная цель - сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами!" - сказал аким мегаполиса. 

 
 
28 июня указом главы государства Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом Алматы. 
 
Отметим, многие казахстанские госслужащие высокого ранга имеют свои страницы в соцсетях, в том числе президент РК Касым-Жомарт Токаев. В июне пресс-секретарь президента сообщил о появлении фейкового аккаунта в Инстаграм, использующего имя главы государства.
 
В апреле пресс-служба премьер-министра РК заявила о появлении фейковой страницы главы правительства в соцсетях. Вместе с тем, по информации пресс-службы сената, у председателя сената парламента РК Дариги Назарбаевой нет аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. 
 

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