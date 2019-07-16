Президент РК объявил строгий выговор министру обороны

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"Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворенность положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор", - сказал Токаев, обращаясь к министру обороны Ермекбаеву.
Как сообщалось ранее, Ермекбаев назначен министром обороны Казахстана в августе 2018 года. "Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича министром обороны Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", говорится в указе.
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