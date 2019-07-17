Открылась виртуальная приемная президента Казахстана

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram сообщил казахстанцам о том, что открылась его виртуальная приемная, которая доступна на сайте Акорды, передает Kazakhstan Today.

На моей страничке подписчики оставляют тысячи комментариев и вопросов. Зачастую поднимаются серьезные проблемы, требующие работы на системной основе. Каждый, кто пишет, рассчитывает на то, что его обращение будет услышано. Однако, думаю, вы хорошо понимаете, что дать ответы на все запросы через социальную сеть не представляется возможным", - написал президент на своей странице в Instagram .

Он отметил, что с целью улучшения взаимодействия с общественностью и реагирования на запросы граждан на сайте Акорды была открыта Виртуальная приемная

В Виртуальную приемную поступают многочисленные письма, в которых граждане страны обращаются по вопросам, волнующим их лично или имеющим широкое общественное звучание. Каждое поступившее сюда письмо официально регистрируется и рассматривается мной лично и сотрудниками администрации", - пишет глава государства.

Президент также отметил, что виртуальная приемная дает возможность каждому гражданину направлять запросы и получать ответы, имеющие юридическую силу.

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