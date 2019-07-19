Фото: Informburo.kz

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Аружан Саин назначена уполномоченным по правам ребенка в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Саин Аружан назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Как стало известно, на своей должности Саин сменит Сауле Айтпаеву, которая другим распоряжением главы государства освобождена от этой должности.

Аружан Саин родилась в 1976 году в городе Кызылорде. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет географии, кафедра экологии и мониторинга (1993). Трудовая деятельность: телеведущая ежедневной программы "Разминка" на телеканале "Хабар" (с 1993 года); основатель продюсерского центра "Аружан и компания" (1994); телеведущая кулинарных программ "Быстро и вкусно", "Звездное меню" (1994-1999); телеведущая детской игровой передачи "Еркемай" (1994-2000); телеведущая познавательно-развлекательной программы "Мамина школа" на телеканале "Ел арна" (2006); телеведущая ток-шоу "Спокойствие, только спокойствие" (2010); телеведущая программы "Подари детям жизнь" (с 2011 года). Директор благотворительного фонда "Милосердие".

В 2009 году номинирована на премию "Алтын жұрек" ("Золотое сердце") в номинации "За заботу об инвалидах". Лауреат национальной премии "Народный любимец года" (2012, 2015) в номинации "Общественник года".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства