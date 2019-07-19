В администрации президента РК прокомментировали повышение статуса дипмиссий в ряде стран ЕС

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Помощник президента Республики Казахстан прокомментировал повышение статуса дипломатических миссий в ряде стран Европейского союза на странице пресс-секретаря главы государства Берика Уали в Facebook, передает Kazakhstan Today.
Европейское измерение по праву занимает приоритетное место во внешней политике РК. Предстоит предметно работать с европейской стороной по реализации Соглашения о расширенном сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Новые перспективы для кооперации открывает обновленная стратегия ЕС по Центральной Азии, принятая в июне текущего года. Европейский союз является крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. На государства ЕС приходится половина нашего внешнеторгового оборота и прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. В этой связи важным шагом в углублении взаимодействия с государствами Европы станет повышение статуса дипломатических миссий Казахстана в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии путем их преобразования в полноценные посольства", - отметил в своем комментарии помощник президента Республики Казахстан Мурат Нуртлеуов.
По информации М. Нуртлеуова, "следует также подчеркнуть, что вышеупомянутые государства представлены в Казахстане на уровне посольств и, исходя из принципа взаимности, наши партнеры высказали надежду на ответные шаги со стороны Нур-Султана".
Финансирование наших небольших по численности посольств предусмотрено в рамках бюджетов уже функционирующих дипломатических миссий. Такой подход соответствует общемировой практике, когда государства делают ставку на качество и результат, опираясь на немногочисленный, профессиональный, эффективный состав своих дипломатических представительств. Таким образом, подписанный по предложению МИД указ президента Казахстана стал закономерным, адекватным ответом на возникшую потребность дать дополнительный импульс развитию отношений с важными партнерами Европейского союза. Данное решение нацелено на реализацию комплекса задач по диверсификации внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности государства", - пояснил помощник президента РК.
Помощник президента напомнил, что Касым-Жомарт Токаев заявил в своей инаугурационной речи: "многовекторная внешняя политика должна приносить "конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину".
Отечественная дипломатическая служба призвана твердо отстаивать национальные интересы в любой точке мира. При этом крайне важно определить соответствующие приоритеты на основе политического прагматизма и экономической целесообразности. До настоящего времени наше присутствие ограничивалось дипмиссиями и консульствами в указанных странах, что сдерживало динамичное развитие сотрудничества с ними", - подчеркнул он.
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