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Сменился руководитель представительства президента РК в парламенте

19.07.2019, 09:09 11098
Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Руководителем представительства президента Казахстана в парламенте назначен Бейбит Исабаев, передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, распоряжением главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
 

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