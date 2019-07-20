Сменился руководитель представительства президента РК в парламенте

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Руководителем представительства президента Казахстана в парламенте назначен Бейбит Исабаев, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, распоряжением главы государства Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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