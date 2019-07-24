Развитие Байконыра обсудили аким Кызылординской области и гендиректор "Роскосмоса"

Фото: kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 22 июля. Kazakhstan Today - Развитие города Байконыра обсудили аким Кызылординской области Куанышбек Искаков и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает Kazakhstan Today.

Встреча главы региона и главы "Роскосмоса" состоялась в ходе рабочей поездки Искакова в Байконыр. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества и мероприятия, направленные на развитие города, а также вопросы, инициированные областным акиматом для включения в повестку VI заседания межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", которое состоится в конце июля текущего года в Москве. В их числе подписание долгосрочной Программы развития Байконыра, создание свободной экономической зоны на комплексе, приватизация жилья жителями города, упрощение порядка допуска в город, вопросы касательно стандартов образования, а также вопрос по снижению тарифов на коммунальные услуги, сообщила пресс-служба акима региона.

По итогам встречи ее участники договорились и впредь встречаться для обсуждения и решения проблем комплекса.

В ходе поездки в Байконыр Искаков также посетил среднюю школу №277 на 1200 мест и ознакомился с ходом строительства пяти многоэтажных жилых домов в 7-м микрорайоне города. Ознакомившись с ходом строительства, аким поручил ответственным лицам продолжить благоустройство, газификацию города, реконструкцию инженерных сетей и строительство жилых домов.

Необходимо отремонтировать дворы жилых домов и завершить работы в августе. Главное - обеспечить качественную работу", - сказал Искаков.

Следующим объектом посещения стала многопрофильная больница на 120 коек. В больнице, введенной в эксплуатацию в 2017 году, расположены приемное отделение, отделение общей терапии и реабилитации, дневной стационар, амбулаторная поликлиника. К больнице прикреплены 26 443 взрослых и 14586 детей и подростков.

Глава области посетил и гостиницу "Нулевой квартал" и здание бывшего медицинского техникума, ознакомился с их состоянием.

Предоставьте соответствующие предложения по реконструкции и ремонту неработающих зданий. Мы полностью обследуем проблему и примем решение", - сказал руководитель региона.

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