Назначен аким Бурабайского района Акмолинской области

Кокшетау. 14 августа. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в Бурабайском районе представил активу нового акима, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата им стал Муздыбаев Асет Азаматулы.

Муздыбаев Асет, 1972 года рождения. Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова по квалификации "инженер-механик" и Кокшетауский университет по квалификации "бакалавр финансов".

С 1992 по 2005 годы работал в коммерческих структурах. В 2005-2012 годы был менеджером, начальником отдела АО "Казстройсистема" управления делами президента Республики Казахстан, генеральным директором строительной компании, начальником инженерно-технического отдела РГП "Дирекция государственных резиденций" управления делами президента Республики Казахстан.

В 2012-2014 годы - начальник управления производственной инфраструктуры хозяйственного управления парламента Республики Казахстан. С 2014 года по январь 2019 года являлся заместителем директора РГП "Караоткель" УДП РК.

До настоящего назначения работал заместителем акима Аршалынского района.

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