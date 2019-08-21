Фото: moa.gov.kz

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Освобожден от должности председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Рыскельдинов Каир Омирсадикович освобожден от должности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира", - сообщил портал primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства