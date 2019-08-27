Аким Кызылординской области выслушал пожелания и предложения молодежи региона

Кызылорда. 26 августа. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области встретился с молодежью. В ходе встречи Куанышбек Искаков обсудил вопросы поддержки подрастающего поколения и вручил 10 юношам и девушкам путевки в республиканский молодежный лагерь, передает Kazakhstan Today.

В центре подготовки к олимпиадам и дополнительного обучения "Камбаш" в Аральском районе прошла неформальная встреча акима области Куанышбека Искакова с молодежью, в которой приняли участие активисты молодежных организаций региона, руководители областных организаций, юноши и девушки из малообеспеченных и многодетных семей, безработные и молодые люди с ограниченными возможностями по здоровью, всего около 120 человек, сообщила пресс-служба акима Кызылординской области.

Глава региона затронул тему насущных потребностей молодежи, выслушал их пожелания и предложения. В свою очередь, акимы Аральского и Казалинского районов и руководители организаций и учреждений области рассказали о проводимой ими работе и возможностях для молодого поколения.

К примеру, с 2014 года в рамках договоренности с правительством Российской Федерации кызылординские выпускники могут обучаться в лучших технических вузах Москвы и Санкт-Петербурга, а по окончании обучения местные предприятия и госорганы решают вопрос их трудоустройства.

После обмена мнениями аким области вручил 10 молодым людям, в числе которых активисты, юноши и девушки из малообеспеченных семей, инвалиды и безработные, путевки в республиканский молодежный лагерь "Жастар Отанга!".

В завершение встречи состоялось зажжение костра.

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