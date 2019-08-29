Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.

"В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества. Наряду с этим стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России", - сообщается на официальном сайте Елбасы.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках евразийской экономической интеграции.

Елбасы подчеркнул особый доверительный характер сложившихся отношений между Казахстаном и Россией.

"Мы создали десять тысяч совместных предприятий. Россия - самый крупный экономический партнер Казахстана. За все годы моей работы мы построили близкие и доверительные отношения с вашей страной. И сегодня мы следуем всем нашим договоренностям", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность принятия совместных усилий по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между двумя государствами.

Россия остается нашим основным союзником, партнером по всем направлениям. Мы дорожим нашими отношениями и будем развивать их дальше. Я говорил ранее, что в условиях санкций следует уделить особое внимание созданию совместных предприятий в различных сферах экономики", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана выразил уверенность, что деятельность посольства будет и впредь направлена на сближение и укрепление дружеских отношений между странами.

В России испытывают глубочайшее уважение к вам как создателю и архитектору независимого Казахстана, Первому Президенту - Лидеру нации. Вы остаетесь гарантом сохранения стратегического курса развития", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации.

Также посол России в Казахстане отметил наличие перспектив для дальнейшего укрепления взаимодействия в области внешней политики и безопасности.

Кроме того, Елбасы был проинформирован о предпринимаемых мерах по созданию и развитию совместных предприятий Казахстана и России, а также улучшению инвестиционного сотрудничества.

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