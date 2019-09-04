Уроки добропорядочности преподали госслужащие акмолинским школьникам и студентам

Кокшетау. 3 сентября. Kazakhstan Today - В первый день учебы для 154 тыс. акмолинских школьников и студентов прошел "Час добропорядочности", передает Kazakhstan Today.

Мероприятием охвачены все учебные заведения Акмолинской области, а это 557 школ, 33 колледжа, 4 высших учебных заведения. Общий охват учащихся составил 124 тыс. учеников и 30 тыс. студентов, сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по региону.

Лекторами выступили руководители государственных, правоохранительных и судебных органов, представители проектного офиса "Акмола - адалдык аланы", областных и районных специальных мониторинговых групп, акимы районов, городов и их заместители, секретари городских и районных маслихатов, представители партии Nur Otan.

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев, поздравив учеников средней школы-лицея №2 Кокшетау с новым учебным годом, в доступной форме рассказал о негативных последствиях коррупции, призвал быть честными, справедливыми, добрыми и вежливыми. Встреча прошла в форме увлекательной беседы, где дети обсуждали различные вопросы о том, как нужно вести себя дома, на работе, на дорогах или в очереди.

Стать добропорядочным гражданином - должно стать делом жизни каждого казахстанца. Добросовестное и честное отношения к труду, к себе и к окружающему миру - главный фактор успеха нашей страны", - подчеркнул Тюлеубаев.

Первый заместитель руководителя департамента Арман Бердалин посетил Красноярскую среднюю школу №1. Беседуя с учащимися, он обратил особое внимание на культуру общения с окружающими.

Аналогичные встречи проведены в других учебных заведениях города с участием секретаря Акмолинского областного маслихата Алибека Баймагамбетова, руководителя отдела анализа оказания государственных услуг акимата Акмолинской области Данагуль Жумабек, заместителя акима Кокшетау Алтынай Амреновой, руководителя управления образования Акмолинской области Талгата Жунусова и его заместителя Ботакоз Дюсеновой, руководителя отдела образования Кокшетау Бейбита Жусупова.

Не остались в стороне и общественные деятели. В частности, активное участие приняли руководитель проектного офиса "Акмола - адалдык аланы" Самира Тайтенова и председатель ОО "Белый блогер" Ерлаз Жайыкбаев", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что "работа по формированию добропорядочности среди учеников и студентов будет проводиться до конца учебного года".

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