Система Orphus

Уроки добропорядочности преподали госслужащие акмолинским школьникам и студентам

03.09.2019, 14:38 9748
Уроки добропорядочности преподали госслужащие акмолинским школьникам и студентам
Кокшетау. 3 сентября. Kazakhstan Today - В первый день учебы для 154 тыс. акмолинских школьников и студентов прошел "Час добропорядочности", передает Kazakhstan Today.
 
Мероприятием охвачены все учебные заведения Акмолинской области, а это 557 школ, 33 колледжа, 4 высших учебных заведения. Общий охват учащихся составил 124 тыс. учеников и 30 тыс. студентов, сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по региону. 
 
Лекторами выступили руководители государственных, правоохранительных и судебных органов, представители проектного офиса "Акмола - адалдык аланы", областных и районных специальных мониторинговых групп, акимы районов, городов и их заместители, секретари городских и районных маслихатов, представители партии Nur Otan.
 
Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев, поздравив учеников средней школы-лицея №2 Кокшетау с новым учебным годом, в доступной форме рассказал о негативных последствиях коррупции, призвал быть честными, справедливыми, добрыми и вежливыми. Встреча прошла в форме увлекательной беседы, где дети обсуждали различные вопросы о том, как нужно вести себя дома, на работе, на дорогах или в очереди.
 

Стать добропорядочным гражданином - должно стать делом жизни каждого казахстанца. Добросовестное и честное отношения к труду, к себе и к окружающему миру - главный фактор успеха нашей страны", - подчеркнул Тюлеубаев.

 
Первый заместитель руководителя департамента Арман Бердалин посетил Красноярскую среднюю школу №1. Беседуя с учащимися, он обратил особое внимание на культуру общения с окружающими. 
 
Аналогичные встречи проведены в других учебных заведениях города с участием секретаря Акмолинского областного маслихата Алибека Баймагамбетова, руководителя отдела анализа оказания государственных услуг акимата Акмолинской области Данагуль Жумабек, заместителя акима Кокшетау Алтынай Амреновой, руководителя управления образования Акмолинской области Талгата Жунусова и его заместителя Ботакоз Дюсеновой, руководителя отдела образования Кокшетау Бейбита Жусупова.
 

Не остались в стороне и общественные деятели. В частности, активное участие приняли руководитель проектного офиса "Акмола - адалдык аланы" Самира Тайтенова и председатель ОО "Белый блогер" Ерлаз Жайыкбаев", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что "работа по формированию добропорядочности среди учеников и студентов будет проводиться до конца учебного года".

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая