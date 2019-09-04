Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Мейрамбек Бесбаев назначен внештатным советником акима Алматы, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил в Instagram о том, что сегодня он назначил Мейрамбека Бесбаева своим внештатным советником в области культуры.

Мейрамбек Бесбаев известный в Казахстане певец, сооснователь созданной в начале 2000 годов группы "МузАРТ". Вместе с ним группу создавали Сакен Майгазиев и Максат Базарбаев.

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