Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит рабочий визит в Россию, передает Kazakhstan Today.

6-7 сентября текущего года Нурсултан Назарбаев совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter .

По его информации, в ходе визита Елбасы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.

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