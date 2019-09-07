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Нурсултан Назарбаев совершит рабочий визит в Россию

06.09.2019, 20:57 9937
Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершит рабочий визит в Россию, передает Kazakhstan Today.
 

6-7 сентября текущего года Нурсултан Назарбаев совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter

 
По его информации, в ходе визита Елбасы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.
 

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