Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы назначены руководители управлений комфортной городской среды и градостроительного контроля, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Куандык Айтмаганбетов назначен руководителем управления комфортной городской среды Алматы, сообщили в пресс-службе акима.

Также распоряжением акима Бахытжан Наурзбеков назначен руководителем управления градостроительного контроля.

Айтмагамбетов родился в 1980 году. Окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева и Центрально-Казахстанскую академию.

Работал прорабом ремонтно-строительного управления ГКП "Горкоммунхоз", ведущим инженером ТОО "Астанастройинжиниринг", и.о. инженера-строителя департамента строительства Астаны, начальником отдела строительства управлении строительства Астаны.

С декабря 2016 года по 2019 год работал в управлении строительства Алматы главным специалистом отдела планирования и государственных закупок, заместителем руководителя.

С 2019 года до настоящего назначения занимал пост заместителя руководителя управления комфортной городской среды Алматы.

Наурзбеков родился в 1983 году. Окончил Алматинский технологический университет, Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева, университет Туран.

Работал начальником отдела развития торговли департамента предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района.

В 2016-2018 годы работал заместителем акима Медеуского района.

С 2018 года до данного назначения являлся руководителем управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства