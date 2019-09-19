В Алматы назначены руководители управлений комфортной городской среды и градостроительного контроля

Распоряжением акима города Куандык Айтмаганбетов назначен руководителем управления комфортной городской среды Алматы, сообщили в пресс-службе акима.
Также распоряжением акима Бахытжан Наурзбеков назначен руководителем управления градостроительного контроля.
Айтмагамбетов родился в 1980 году. Окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева и Центрально-Казахстанскую академию.
Работал прорабом ремонтно-строительного управления ГКП "Горкоммунхоз", ведущим инженером ТОО "Астанастройинжиниринг", и.о. инженера-строителя департамента строительства Астаны, начальником отдела строительства управлении строительства Астаны.
С декабря 2016 года по 2019 год работал в управлении строительства Алматы главным специалистом отдела планирования и государственных закупок, заместителем руководителя.
С 2019 года до настоящего назначения занимал пост заместителя руководителя управления комфортной городской среды Алматы.
Наурзбеков родился в 1983 году. Окончил Алматинский технологический университет, Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева, университет Туран.
Работал начальником отдела развития торговли департамента предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района.
В 2016-2018 годы работал заместителем акима Медеуского района.
С 2018 года до данного назначения являлся руководителем управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.
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