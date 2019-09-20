Глава Акмолинской области проверил ход строительства школ в Целиноградском районе

Кокшетау. 19 сентября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области совершил рабочую поездку в Целиноградский район, где проинспектировал строительство ряда объектов, передает Kazakhstan Today.

В частности, Ермек Маржикпаев побывал на стройплощадках трех школ. ТОО "Kazyna-SR" за счет собственных средств возводит в селе Косшы среднюю школу на 400 мест. Его директор Сайра Матайбаева рассказала, что первоначально проект, реализующийся с 2017 года, был рассчитан на 200 ученических мест. Ввиду загруженности местных учебных заведений проект претерпел корректировку, сообщила пресс-служба главы региона.

Готовность объекта составляет 95%. Руководитель региона отметил новизну в планировочном решении внешнего и внутреннего вида здания. Например, кроме актового зала в школе будет располагаться библиотека с коворкинг-центром, а также рекреации для интересного отдыха на перемене. Во время беседы обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества с застройщиком в рамках государственно-частного партнерства.

Современные школы на 1200 мест строятся в селах Косшы и Коянды. В первом населенном пункте строительные работы начаты летом текущего года. А в Коянды на объекте уже ведутся внутренние отделочные работы. Завершается благоустройство пришкольной территории, где подготовлены 17 площадок для занятий различными видами спорта и практического изучения предметов естественнонаучного цикла.

В селе Шубар основная школа находится в приспособленном здании 1962 года постройки. 145 учащихся обучаются в тесных классах, разделенных тонкими перегородками. Ермек Маржикпаев поблагодарил педагогический коллектив за вклад в воспитание подрастающего поколения и заверил, что после разработки проектно-сметной документации новое типовое здание будет выстроено в ближайшие два года.

Аким области также осмотрел ход строительства ряда дорожных объектов и объекта водоснабжения. В селе Косшы реализуется проект по строительству улично-дорожной сети. Всего будет охвачено 12 улиц общей протяженностью более 21 километра. Уже завершены работы на восьми. В этом году на средний ремонт улично-дорожной сети протяженностью 7,7 километра в селе Коянды выделено 223 млн тенге, в следующем году планируется капитальный ремонт еще 18 километров. В селе Шубар производится реконструкция разводящих инженерных сетей, которая позволит обеспечить сельчан централизованным водоснабжением.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства