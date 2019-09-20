Аким Кызылординской области: для нас важен каждый работающий предприниматель

Кызылорда. 19 сентября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков встретился с местными предпринимателями, передает Kazakhstan Today.

В регионе для создания новых постоянных рабочих мест, увеличения налоговой базы и стабилизации общественно-политической ситуации второй год подряд реализуется проект "Массовое развитие предпринимательства". Сегодня глава региона встретился с членами регионального совета предпринимателей и обсудил вопросы развития этой отрасли в области, сообщила пресс-служба главы региона.

В соответствии с поручением главы государства с 2020 года микро- и малый бизнесы будут освобождены от уплаты налогов, и будет объявлен мораторий на их проверку. Суть этих изменений соответствует стратегическому направлению государства по созданию максимально благоприятных условий для развития бизнеса. Наша цель - предотвратить административные барьеры и создать благоприятные условия для успешного ведения бизнеса в регионе", - сказал Искаков.

Аким области выслушал предпринимателей, состоялся обмен мнениями. Также, отметив, что готов поддержать все бизнес-идеи, руководитель региона призвал к совместной работе по развитию предпринимательства в области.

В свою очередь предприниматели заявили, что постоянно находятся в поиске дальнейшего пути развития своего дела и усердно трудятся над процветанием родной земли. Они выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

Для нас важен каждый работающий предприниматель, мы постараемся создать для них наилучшие условия для ведения бизнеса", - подытожил Искаков.

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