В Кызылординской области прошел форум молодых предпринимателей

Кызылорда. 27 сентября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков с рабочим визитом побывал в Кармакшинском районе. Он принял участие в форуме "Молодых предпринимателей сельских населенных пунктов", а также ознакомился с социально-экономическим развитием района, передает Kazakhstan Today.

С участием акима области Куанышбека Искакова состоялся форум "Молодых предпринимателей сельских населенных пунктов". Он организован для поддержки развития предпринимательства среди молодежи, а также повышения их мотивации к бизнесу. Глава региона встретился с молодыми людьми, достигшими определенных успехов в предпринимательской сфере, во время которой они обменялись своими мнениями.

"Главная цель - выполнение поручений президента РК. В первую очередь, мы должны сохранить наше единство и стабильность. Во–вторых, основной упор нужно делать на индустриализации нашего региона. Необходимо укреплять промышленность, привлекать инвестиции, эффективно использовать природные ресурсы, открывать фабрики, заводы. Новые рабочие места будут создаваться за счет развития предпринимательства. Для решения этого вопроса объездил все районы, ознакомился с проводимой там работой, жизнью людей. В настоящее время реализуются государственные программы по снижению безработицы, поддержке бизнеса и развитию инвестиций. В нашем регионе в этом направлении проделана большая работа, есть положительные результаты. Как вы знаете, в 2018 году Крымбек Елеуович Кушербаев получил награду из рук Первого Президента РК в номинации "Лучший регион, создавший наиболее комфортные условия для ведения бизнеса", - сказал аким области.

В мероприятии приняли участие молодые предприниматели в возрасте 18-29 лет, работники государственных учреждений в предпринимательской сфере, финансовых организаций, региональной Палаты предпринимателей.

В начале форума состоялись культурные мероприятия, среди участников проведена разъяснительная работа о том, как можно получить кредит и государственные гранты в рамках государственных и региональных программ. Кроме того, на форуме с докладами выступили спикеры, которые рассказали, как нужно вести бизнес, путях его развития, поделились секретами успешного предпринимательства, а также о возможностях для открытия собственного дела молодежью.

Была организована выставка изделий молодых предпринимателей. В конце мероприятия молодые предприниматели области были награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами акима области, а также памятными подарками.

В рамках рабочего визита в Кармакшинский район аким области ознакомился с проводимой работой в ауле ІІІ Интернационал. Численность населения аула ІІІ Интернационал – 2444 человека, проживает 475 семей. В ауле в СШ №108 учатся 452 школьника, работают 62 учителя и 30 сотрудников.

По проекту "Бизнес-помощник" в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" курсы прошли 7 человек.

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