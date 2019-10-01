Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Указами президента назначены послы Казахстана в Азербайджане, Португалии, Румынии, Венгрии, Сербии, Израиле, Бахрейне и Мьянме, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, указами главы государства:

Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству;

Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Румынии;

Рустемов Нурбах Турарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Венгрии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Сербия, Бывшей Югославской Республике Македония по совместительству;

Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Венгрии;

Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Сербия;

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Израиль;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества Арын Берик Сакбайулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд Есбулатова Раушан Какимсеитовна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Кроме этого, указами главы государства:

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике Галиев Жан Сержанович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Португальской Республике по совместительству;

Куанышев Дулат Оразбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Израиль, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович освобожден от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства