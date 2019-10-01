Жители Целиноградского района Акмолинской области смогут продавать свою продукцию на выезде из столицы

Кокшетау. 30 сентября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки в Целиноградский район поставил задачу районному акимату создать коммунальный рынок на выезде из Нур-Султана, чтобы местные жители могли продавать свою продукцию, не создавая стихийную торговлю, передает Kazakhstan Today.

В селе Маншук - самом отдаленном населенном пункте Целиноградского района - на полях ТОО "Маншук-АЭ" аким области встретился с крупными товаропроизводителями региона и обсудил ход уборочной кампании и вопросы развития мясного животноводства, сообщила пресс-служба акима области.

Руководитель ТОО "Агрофирма "Родина" Иван Сауэр и директор ТОО "Маншук-АЭ" Тимур Пшенов отметили, что качество зерна хорошее, а урожайность в Целиноградском районе хоть и меньше, чем в лучшие времена, но в целом неплохая.

Хозяйство Тимура Пшенова имеет 50 тысяч гектаров пашни и 1000 голов КРС. В обработке почвы здесь используют нулевую технологию "NoTill". В среднем в этом году сбор пшеницы составил 11,3 центнера с гектара, ячменя - 14,8. С 2011 года в развитие предприятия вложено порядка 4 млрд тенге.

Ермек Маржикпаев осмотрел новый магазин, построенный на средства ТОО "Маншук-АЭ". Несмотря на изобилие на прилавках, аким области пожелал, чтобы к следующему году хозяйство поработало по примеру ТОО "Родина" и выставляло на продажу собственную продовольственную продукцию, с определенными скидками для местных жителей.

ТОО "Маншук-АЭ" реконструировано здание детского сада, который откроется в ближайшее время, после запуска системы отопления и установки мебели. Для своих сотрудников предприятие строит новые дома, обеспечивает хорошие заработки - средняя зарплата составляет 180 тыс. тенге в месяц.

Аким области побывал в средней школе, где побеседовал с педагогическим коллективом. Кроме этого, глава региона осмотрел уличную спортивную площадку и общежитие для работников социальной сферы, построенные благодаря инвестициям председателя наблюдательного совета холдинга "ВІ Group Construction" Бауыржана Исабаева, который вырос в данном селе.

Инициативы бизнесменов по развитию родного села, забота о жителях, хороший социальный пакет для работников - это очень важно. Необходимо и дальше делать все для того, чтобы в селе людям было комфортно и жить, и работать", - подытожил Ермек Маржикпаев.

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