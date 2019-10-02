Личный прием местных жителей провел глава Кызылординской области

Кызылорда. 1 октября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области, председатель областного филиала партии "Nur Otan" Куанышбек Искаков провел прием граждан по личным вопросам, передает Kazakhstan Today.

В приеме приняли участие аким Кызылорды Нурлыбек Налибаев, руководители ряда управлений и ведомств, сообщила пресс-служба главы региона.

Ветеран-железнодорожник Аман Динахмет из поселка Айтеке би Казалинского района по видеосвязи попросил акима области обратить внимание на строительство инфраструктуры в новых жилых кварталах райцентра и рассмотреть возможность выделения средств на завершение проекта.

Улмекен Жаналиева на прием приехала из Сырдарьинского района. Она руководит общественным объединением "Сырдария ауданынын айелдері". Жаналиева предложила провести заседание Совета матерей области, придать новый импульс работе общественного объединения "Гражданский Альянс" и на его платформе объединить для обмена опытом и совместной работы неправительственные организации района.

Искаков подчеркнул, что через "Гражданский Альянс" и НПО можно оценивать работу госслужащих, узнавать о проблемах граждан, поэтому их работа имеет важное значение. Предложения будут поддержаны, но необходимо помнить о том, что у каждого проекта должен быть положительный результат.

От имени родителей, чьи дети страдают аутизмом, к акиму области обратилась Айнур Дарменова. Она попросила выделить средства из областного бюджета для того, чтобы "особенные дети" могли посещать обычные школы.

Заидем Аюпова, приехавшая из Алматы, также побывала на приеме. Она предложила на благотворительной основе в школах области создать галокамеры (солевые шахты), которые способствуют укреплению иммунитета учащихся.

Аким области отметил, что здоровье детей - один из основных приоритетов, потому что от подрастающего поколения зависит будущее нации. Однако для реализации проекта нужно, чтобы галокамеры соответствовали санитарным и другим нормам. Эти вопросы будут прорабатываться.

Жительница микрорайона "Байтерек" Изимкуль Турсанова, получившая жилье в рамках проекта "Баламекен", поделилась с главой региона мыслями о необходимости строительства магазина рядом с домами.

Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель татарского этнокультурного объединения Галия Гизатуллина и артистка областного казахского музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова Залипа Толепова предложили присвоить улицам Кызылорды имена ветерана строительной отрасли Фарита Фаткульдинова и народного артиста РК Серика Шотикова.

Как отметил аким области, каждый из этих людей внес особый вклад в развитие области, поэтому инициативу необходимо поддержать.

Руководитель лечебно-воспитательного благотворительного приюта для детей дошкольного возраста "Умай" Анар Изден на приеме представила Искакову программы, необходимые для повышения качества услуг, оказываемых социальными работниками.

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