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Токаев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и участия в дискуссионном клубе "Валдай"

03.10.2019, 15:50 9019
Токаев прибыл в Сочи для встречи с Путиным и участия в дискуссионном клубе "Валдай"
Сочи. 3 октября. Kazakhstan Today - Глава государства прибыл в Сочи для участия в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Kazakhstan Today.
 
После обеда запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства также примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.
 
Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II и президент Филиппин Родриго Дутерте.
 
Выступление Касым-Жомарта Токаева на пленарной сессии можно будет увидеть в эфире телеканала "Хабар 24" сегодня вечером, после 20.00 по времени Нур-Султана, уточнил пресс-секретарь.
 
Участие в работе клуба "Валдай" в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.
 

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